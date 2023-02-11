تفاصيل حادث الإسماعيلية اليوم وأسماء المصابين.. نقل شخصين إلى العناية المركزة

قالت مصادر طبية مسؤولة في مجمع الإسماعيلية الطبي، إنه جاري نقل اثنين من المصابين في حادث الإسماعيلية اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ بسبب خطورة حالتهما واحتياجهما إلى عناية مركزة.

واضافت المصادر الطبية أن مجمع الإسماعيلية الطبي، استقبل 13 حالة من مصابي حادث الإسماعيلية اليوم معظمهم مصابون بكسور مختلفة في أنحاء الجسم وجروح واشتباه مابعد الارتجاج.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية اليوم

وقالت المصادر الطبية، إنه من بين المصابين في حادث الإسماعيلية اليوم سيتم نقل كل من محمد السيد حسن محمد 11 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيسر واشتباه كسر في الجمجمة، وفي حالة غير مستقرة، وكمال محمد أبوالعطا 54 سنة، مصاب باشتباه كسر في الجمجمة.

أضافت المصادر، أن باقي الحالات جاري تقديم الدعم الطبي اللازم لها في مجمع الإسماعيلية وإجراء الإشاعات اللازمة لهم للاطمئنان على عدم وجود نزيف داخلي واحتجاز الحالات غير مستقرة فقط.

حادث الإسماعيلية اليوم.. تصادم سيارة مع حاجز خرساني

وكان سيارة ميكروباص تصادمت مع حاجز خرساني على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، ما تسبب في إصابة 13 شخصًا في حادث الإسماعيلية اليوم، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 10 سيارات إسعاف نقلت مصابي حادث الإسماعيلية اليوم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.