خروج 8 مصابين في حادث الإسماعيلية بعد تحسن حالتهم.. و2 بالعناية المركزة

قالت مصادر طبية مسؤولة في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن 8 حالات من المصابين في حادث طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي خرجوا من المستشفى صباح اليوم بعد استقرار حالتهم الصحية.

13 مصابا في حادث الإسماعيلية

وأضافت المصادر، أن المستشفى استقبل في قسم الطوارئ أمس السبت 13 مصابا في حادث اصطدام سيارة أجرة ميكروباص في حاجز خرساني، بينهم إصابات بكسور مختلفة في أنحاء الجسم وجروح.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للمصابين في حادث الإسماعيلية، واحتجاز 3 حالات فقط داخل المجمع لحين استقرار حالتهم الصحية.

نقل مصابين للعناية المركزة

واستقبل مستشفى أبو خليفة للطوارئ اثنين من المصابين في حادث الإسماعيلية، بسبب خطورة حالتهما واحتياجهما إلى عناية مركزة.

وقالت المصادر الطبية إنه تم احتجاز الطفل محمد السيد حسن محمد، 11 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيسر واشتباه كسر في الجمجمة، وفي حالة غير مستقرة، وكمال محمد أبوالعطا، 54 سنة، مصاب باشتباه كسر في الجمجمة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم عرض المصابين على استشاري المخ والأعصاب والأطفال فور وصولهما للاطمئنان على صحتهما ووضعهما تحت الملاحظة والإشراف الطبي.