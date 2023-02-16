«الطب الشرعي» يكشف سبب وفاة رضيع منذ 6 أشهر.. السر في والدته

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة رضيع تم تشريح جثمانه بعد مرور 6 أشهر من الوفاة بناءً على قرار من النيابة العامة باستخراج الجثة وتشريحها، لبيان سبب الوفاة بناءً على بلاغ من والد الطفل المتوفي يفيد بوجود شبهة جنائية في الوفاة، متهما والدته بقتله، وأرجع التقرير سبب الوفاة لوجود كسر في العظمة اللامية والتي توجد أسفل الذقن، موضحا أن هذا يؤكد تعرض المجني عليه للخنق والذي أدى إلى كسر في الرقبة وتوفي على الفور.

بلاغ من والد لطفل الرضيع

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من عامل يفيد بوفاة طفله الرضيع قبل 6 أشهر متهما والدته بقتله، معللا ذلك بأن زوجته أرادت الانتقام منه بسبب الخلافات الزوجية المستمرة، وتابع المبلغ بأنه لم يبلغ عنها أملا بأن الخلافات الزوجية ستنتهي، وقام بأخذ الجثة وذهب إلى أحد المسؤولين عن المقابر بالمنطقة وتم دفن الجثة بدون تصريح دفن، مقابل مبلغ مالي 500 جنية، وأردف الأب ولكن بعد فترة عادت مرة أخرى الخلافات الزوجية وقرر أن يبلغ عنها.

استخراج جثة الطفل الرضيع

وبعرض البلاغ على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتهمة والزوج وعامل المقابر، واستخراج جثة الرضيع وعرضها على الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، بعد التشريح.

ضبط المتهمين بقتل الرضيع

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهه المتهمة بأقوال الزوج اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشد عامل المقابر عن مكان دفن الرضيع، وقررت النيابة العامة حبسهم جميعا، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة الرضيع، والذي تم الانتهاء منه بالأمس وأكد بوجود شبهه جنائية والرضيع تعرض للخنق.