مات من البرد.. كشف لغز العثور على جثة رضيع في 15 مايو

نجح رجال الأمن بالقاهرة، في فك طلاسم واقعة العثور على جثة طفل صغير في حالة تجمد، بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو.

وتلقى اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بلاغا من المقدم أحمد الشاهد، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بالعثور على جثة طفل لم يبلغ من العمر أيام، وعلى الفور شكل فريق بحث قاده العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث، والمقدم أحمد الشاهد، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة، والمقدم عز الدين المليجي، رئيس مباحث التبين، والرواد محمود صلاح، للوقوف على المتسبب في وفاة الطفل.

وفاة الطفل من البرد

وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة شاب عشريني يدعى إيهاب ا.م، وشهرته إيهاب فتله، عاطل، ومقيم دائرة 15 مايو، وفتاة تدعى دنيا ا.ا، 22 سنة، بدون عمل ومقيمه مدينة 15 مايو، وبتتبع خط سيرهما تمكن ضباط المباحث من ضبتهما وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، لوفاة الطفل من البرد منهما، وفروا هاربين، ما تسبب في إصابة المولود بحالة إعياء شديده نتج عنها وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهمان على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.