العثور على جثة رضيع في مطاي بالمنيا.. وجهود مكثفة لفك لغز الواقعة

عثر أهالي مدينة مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، على جثة رضيع عمره يومان، ملقاة خلف أحد الأبنية، وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

العثور على جثة رضيع

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مركز شرطة مطاي، تتضمن عثور الأهالي على جثة لطفل رضيع حديث الولادة عمره يومان، ملقاة خلف أحد الأبنية.

تشكيل فريق لفك لغز القضية

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث بتشكيل فريق جنائي للتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، والتعرف على أهلية الرضيع، كما ندبت النيابة مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة وتوقيع الكشف الطبي عليها، ومعرفة سبب وظروف الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية طبية أم لا.