نسب إنجاز المشروعات الخدمية لـ«حياة كريمة» تقترب من 100% في أسيوط

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جهودها داخل المحافظات من خلال تدشين المشروعات التنموية والخدمية في القرى والمراكز التي تعاني قلة الخدمات الأساسية؛ للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي، وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث وصلت نسبة الإنجاز بمركز ديروط في أسيوط إلى 100%.

مشروعات «حياة كريمة»

ومن بين المحافظات التي كان لها نصيبًا كبيرًا من مشروعات «حياة كريمة» كانت محافظة أسيوط، والتي شهدت قراها ومراكزها عدد من المشروعات التنموية والخدمية، منها بلغ نسبة الإنجاز فيه 100%، وفق بيان للمؤسسة.

وتابعت مؤسسة «حياة كريمة»، خلال زيارتها إلى مركز ديروط في محافظة أسيوط، نسب تنفيذ مشروعاتها، والتي تم إنجاز العديد منها في قطاعات مختلفة، من بينها مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية، ونقطة الإسعاف ونقطة الإطفاء ونقطة الشرطة وسوق منظم للقرية ومشروع الصرف الصحي ومشروع تبطين الترع، ومازال العمل مستمر في مختلف مراكز المحافظات.

«حياة كريمة» في ديروط

وجاءت نسب إنجاز مشروعات «حياة كريمة» في ديروط بأسيوط كالآتي:

- موقف سيارات الأجرة بنسبة إنجاز 80%.

- سوق منظم للقرية بنسبة إنجاز 80%.

- مشروع الصرف الصحي بنسبة إنجاز 80%.

- الكهرباء وتركيب أعمدة الإنارة بنسبة إنجاز 80%.

- مشروع تبطين الترع بنسبة إنجاز 100%.

- مجمع الخدمات الحكومية بنسبة إنجاز 98%.

- مجمع الخدمات الزراعية بنسبة إنجاز 97%.

- نقطة الإسعاف بنسبة إنجاز 100%.

- نقطة الإطفاء بنسبة إنجاز 70%.

- نقطة الشرطة بنسبة إنجاز 95%.