تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ1315 حالة في المنيا ضمن «حياة كريمة»

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

قافلة طبية مجانية في مركز مطاي..

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية نقطة نجم التابعة لمركز مطاى، حيث تم الكشف الطبي على 1315 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تخصصات طبية متنوعة والعلاج مجاني..

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة في محافظة المنيا، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، حيث تم الكشف على عدد 224 حالة جراحة ، 363 حالة أطفال ،عدد 200 باطنة ، عدد 70 نساء ، عدد 79 اسنان ، 59 قلب ، عدد 130 جلدية ، و 105 أنف و أذن ، وعدد 85 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 87 مترددا ، و 11 حالة موجات صوتية و 3 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 94 مترددا ، و خلع اسنان لعدد 15حالة بعيادة الاسنان ، وتحويل للمستشفى عدد 9 حالات لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 117 مترددا ، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.