مصرع شخص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالغربية.. وانتداب الطب الشرعي

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، إثر انفجار أسطوانة غاز، في أحد المنازل، بشارع أم الزغلول بمنطقة الجزيرة، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، ما أدى إلى حدوث تصدّعات في المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بانفجار أسطوانة غاز

تلقى مأمور مركز شرطة كفر الزيات، وغرفة عمليات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، إخطارًا من الأهالي، بانفجار داخل أحد المنازل، في شارع أم زغلول بمنطقة الجزيرة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الحماية المدنية، والإسعاف إلي محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب يدعى «سعد.س» في العقد الرابع من العمر، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما أدى إلى تصدع في المنزل المكون من طابق واحد.

التحفظ على الجثة

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلّفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، لمعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وانتدب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن، وتسليم الجثمان إلى ذويه.