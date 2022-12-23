انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية صفط الخمار بالمنيا

انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية صفط الخمار، التابعة لمركز المنيا، وتسببت في نشوب حريق هائل بالطابق الأول والثاني، دون أضرار أو خسائر بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع أمتداده للمنازل المجاورة.

نشوب حريق هائل بمنزل

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بالطابقين الأول والثاني بمنزل محمود إسماعيل، الكائن بشارع نخل العمدة بجوار الجمعية الشرعية بقرية صفط الخمار غرب مركز المنيا.

انفجار أسطوانة بوتاجاز

بانتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة، دون مصابين أو أضرار بشرية.

وبإجراء التحريات الأولية، بمعرفة وحدة مباحث مركز المنيا، تبين نشوب الحريق بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز منزلية، وانحصرت الخسائر على احتراق بعض محتويات وأثاث المنزل دون أضرار بشرية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والفحص ومعرفة أسباب نشوب الحريق وحصر التلفيات والخسائر، وتباشر النيابة العامة التحقيق.