إصابة سيدة بحروق من الدرجة الأولى إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بالفيوم

أصيبت سيدة بحروق من الدرجة الأولى، إثر اشتعال النيران في منزلها جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز، في إحدى القرى بنطاق مركز شرطة الفيوم، حيث انفجرت أسطوانة البوتاجاز بينما كانت تحاول تركيبها، واندلعت النيران في المنزل.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة وسيارات الحماية المدنية، إلى مكان الحادث، لإطفاء النيران، ونقل المصابة للمستشفى وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بحريق منزل بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتقليهم بلاغًا بنشوب حريق في منزل بعزبة صفر بدائرة المركز ووجود مصابة.

السيطرة على الحريق

وانتقلت على الفور، سيارات الحماية المدنية، وقوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان نشوب حريق منزل، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران قبل أن تمتد لباقي المنزل، والعقارات المجاورة، كما تمكنوا من إخراج السيدة من داخل النيران والمنزل.

نقل المصابة للمستشفى

وقامت سيارة الإسعاف بنقل المصابة وتدعى ب.ع.ت، 18 سنة، إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعها في قسم الحروق، حيث تبينّ إصابتها بحروق من الدرجة الأولى في يديها وقدميها بنسبة 10%، بينما تخضع الآن للرعاية الطبية اللازمة من خلال تضميد الحروق، وسيتم السماح بخروجها فور الانتهاء من معالجتها وتحسن حالتها.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق، وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.