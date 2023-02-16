لقاء خاص مع سفير الكاميرون في برنامج «زووم أفريقيا» على «CBC»

تقدم المذيعة سالي عاطف، حلقة جديدة من برنامج «زووم أفريقيا»، وذلك على شاشة قناة CBC، غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تتضمن لقاءات مع مسئولين من الدول الإفريقية، أبرزهم سفير الكاميرون، كما تجري لقاءً مع المنتج محمد عبد الوهاب، عضو لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، للحديث عن صناعة السينما في أفريقيا.

لقاءات متنوعة

كما تجري المذيعة سالي عاطف، لقاءًا مع السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، للحديث عن التعاون بين الدول الإفريقية من الزاوية الاقتصادية، حيث يؤكد أن هناك طلب على المنتج المصري.

تعاون مصري إفريقي

ويتحدث خلال برنامج زووم أفريقيا، المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن اهتمام الدول الإفريقية بالتعاون مع مصر في مجالي الزراعة والطاقة المتجددة.

جنوب أفريقيا

كذلك تجري سالي عاطف، لقاءً مع جوزيف ماشيمباي، سفير دولة جنوب إفريقيا بالقاهرة، للحديث عن كيفية التعاون بين الدول الإفريقية ودور مصر القيادي وأبرز الأماكن السياحية في دولته، بالإضافة إلى لقاء مع الدكتور محمدو لبرنغ، سفير دولة الكاميرون بالقاهرة، ليكشف عن أهمية اتحاد السفراء الأفارقة ودورهم في دعم الاستثمار في الدول الأفريقية.