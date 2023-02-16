سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم 

استقر سعر صرف الريال السعودي اليوم الخميس دون تغيير عن التداولات التي وردت أمس الأربعاء في البنوك المختلفة، وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 16 فبراير، وما سجلته العملة السعودية بين البنوك الحكومية والخاصة إلى جانب البنوك الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث تحظى العملة باهتمام كبير في تلك الفترة خاصة بالنسبة لمن يريدون السفر لأداء العمرة في شهر شعبان ورمضان.

سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم 16-2-2023

وجاء سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم 16-2-2023، كالتالي:

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم، نحو 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.13 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم نحو 8.09 جنيه للشراء، و8 جنيهات للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 8.13 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر العملة السعودية في بنك المصرف المتحد اليوم نحو 7.86 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي البنك الأهلي اليوم، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه لعمليات البيع.

- وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، نحو 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.16 جنيه بالنسبة لعمليات البيع.

- بلغ سعر الريال السعودي في CIB، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس اليوم، 8.10 جنيه للشراء، والبيع 8.16 جنيه.