سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 

تشهد البنوك المصرية العاملة داخل القطاع المصري، اليوم، ارتفاعًا في معدلات الإقبال على صرف الريال السعودي، من جانب الراغبين في السفر لأداء عمرتي شعبان ورمضان.

ووفقًا لما كشفت عنه البنوك المصرية عبر مواقعها الرسمية، شهد سعر صرف الريال السعودي حالة من الاستقرار خلال تداولات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

كما سجل الريال السعودي اليوم نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك المركزي نحو 8.12 جنيه للشراء، و8.14 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 7.85 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنكي والأهلي اليوم، نحو 8.08 جنيه للشراء، و8.12 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، استقر الريال بـ 8.07 جنيه للشراء، و8.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

ومع بداية التعاملات لعمليات البيع والشراء في CIB، سجلت العملة السعودية نحو 8.07 جنيه للشراء، و8.14 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس اليوم، 8.08 جنيه للشراء، والبيع 8.14 جنيه.