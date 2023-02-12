استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

معدلات الإقبال على شراء الريال السعودي، في حالة زيادة مع بداية الاستعداد لعمرة شعبان ورمضان، نظرًا لرغبة شريحة كبيرة من المسلمين على السفر لأداء العمرة، لذا حرصت البنوك المصرية في القطاع المصرفي المصري على توفير العملة السعودية للراغبين في الشراء.

وشهد سعرصرف الريال السعودي حالة من الاستقرار، اليوم، مع بداية التداولات الصباحية في كل البنوك، وفق ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

كما سجل الريال السعودي اليوم نحو 8.11 جنيه للشراء، و8.14 جنيه للبيع في البنك المركزي، كما بلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك المصرف المتحد، نحو 7.85 جنيه للشراء، و8.14 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل اليوم سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 8.08 جنيه للشراء، و8.11 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر، وفي بنك الإسكندرية، جاء سعر الريال السعودي اليوم بـ 8.07 جنيه للشراء، و8.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم

ومع بداية التعاملات لعمليات البيع والشراء، بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، 8.08 جنيه للشراء، والبيع 8.14 جنيه، في حين بلغ سعره في البنك التجاري الدولي CIB، حيث سجل نحو 8.07 جنيه للشراء، و8.14 جنيه للبيع.