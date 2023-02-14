سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

كشفت البنوك الحكومية المصرية عبر مواقعها الرسمية، عن استقرار سعر صرف الريال السعودي مع بداية تداولات اليوم، وسط اهتمام المصريين بالتعرف على سعر الريال وخاصة من يخططون لأداء العمرة ومناسك الحج.

ونشرت البنوك على مواقعها الرسمية سعر صرف الريال السعودي وسط تباين طفيف بين البنوك الحكومية والخاصة إلى جانب البنوك الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم 14-2-2023

- استقرت العملة السعودية اليوم عند 8.09 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

- في البنك المركزي 8.12 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع.

- وبلغ سعره في المصرف المتحد، 7.86 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي البنك الأهلي اليوم، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.12 جنيه لعمليات البيع.

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم، نحو 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.12 جنيه للبيع.

- وفي بنك الإسكندرية، استقر الريال عند 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.15 جنيه بالنسبة لعمليات البيع.

- بلغ سعر الريال السعودي في CIB، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس اليوم، 8.08 جنيه للشراء، والبيع 8.14 جنيه.