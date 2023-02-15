سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم 

كشفت البنوك المختلفة سعر الريال السعودي اليوم، وسط اهتمام المصريين بالتعرف على سعر العملة السعودية خاصة من يريدون السفر للمملكة لأداء العمرة ومناسك الحج.

وسجل سعر الريال السعودي تباينًا طفيفًا اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير، بين البنوك الحكومية والخاصة إلى جانب البنوك الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم 15-2-2023

- سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم نحو 8.10 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم، نحو 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.13 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 8.13 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر العملة السعودية في بنك المصرف المتحد اليوم نحو 7.86 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي البنك الأهلي اليوم، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه لعمليات البيع.

- وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، نحو 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.16 جنيه بالنسبة لعمليات البيع.

- بلغ سعر الريال السعودي في CIB، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس اليوم، 8.10 جنيه للشراء، والبيع 8.16 جنيه.