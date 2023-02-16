عروبة القدس ومساعدات للشعب السوري في العدد الجديد لـ«صوت الأزهر»

صدر العدد الجديد من جريدة «صوت الأزهر» برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، التي تصدر كل أسبوع عن مشيخة الأزهر الشريف، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأسسها الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، وصدر العدد الأول منها في أكتوبر 1999، ومقرها جامعة الأزهر فرع الدراسة.

العدد الجديد من جريدة «صوت الأزهر»

وتصدر غلاف العدد الجديد من جريدة صوت الأزهر عدد من الموضوعات المهمة التي جاء أبرزها كالتالي:

- شيخ الأزهر يوجه بتوفير كل الدعم للأشقاء في المناطق المتضررة.

- قافلة إغاثة عاجلة للشعب السوري تضم ملابس وأغذية ومساعدات طبية للتخفيف من آثار الزلزال.

- ولنا الدنيا هنا.. والآخرة

حديث الإمام الأكبر عن القدس

كما شمل العدد الجديد لـ«صوت الأزهر» موضوعا بعنوان من حديث الإمام الأكبر:

-عروبة القدس قضيتنا الأولى التي لن تموت أبدا

- لابد من استعادة الوعى العربي والإسلامي بقضية الأقصى الشريف.. والتاريخ يكذب المزاعم الصهيونية حول المدينة.

- عمر عروبة المدينة يزيد الآن على سنة آلاف عام.. والصهاينة قلبوا باطن الأرض بالحفريات والأنفاق تحت الحرم القدسي وحوله فلم يجدوا حجراً واحداً يثبت مزاعمهم المشروع الصهيوني اعتمد قراءة خاطئة لنصوص التوراة لاستغلالها في مشروع سياسي لا علاقة له بالدين الصحيح.