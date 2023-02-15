خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة الصحة

حددت وزارة الصحة والسكان، كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة الصحة، وقالت إنه يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الدخول على رابط مخصص لذلك وكذلك معرفة النتيجة بعد إجراء الكشف الطبي والحصول على مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة الصحة

وتابعت، أنه يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة الصحة، عبر هذا الرابط، والضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم الضغط على نتيجة التقارير الطبية، ومتابعة البيانات وأولها الرقم القومي، ثم الضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر النتيجة.

المجلس القومي للإعاقة

وأرسل المجلس القومي للإعاقة التابع لوزارة الصحة والسكان، رسالة خاصة بتسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة للحصول والاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة الصحة، حيث جاء نص الرسالة: «يرجي العلم بأن الشخص الراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة هو مسؤول مسؤولية تامة عن جميع البيانات المسجلة كما يجب طباعة استمارة التعليمات».

وأضاف المجلس القومي للإعاقة التابع لوزارة الصحة والسكان، أن البيانات المطلوبة، هي «الرقم القومي، الاسم، تاريخ الميلاد، والنوع، ومحافظة السكن، والوظيفة، التليفون، نوع الإعاقة، والتليفون يجب التأكد من رقم التليفون لأنه سوف تصلك رسالة قصيرة بموعده ومكان الكشف».

وتابعت وزارة الصحة، أن هناك حالات هي الأحق بالحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي ضعف البصر، والشلل التام، وحالات ضمور العضلات، والجزام ومتلازمة داون، والشلل الدماغي، وشلل الأطفال في طرف واحد، وضعف السمع، يأتي ذلك في إطار مجهودات الدولة لتوفير مميزات متعددة للفئات المختلفة من المواطنين.