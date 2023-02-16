جهاز تنمية المشروعات: نعمل على تهيئة بيئة مواتية لنمو مجال ريادة الأعمال

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يواصل جهوده لتهيئة بيئة مواتية لنمو مجال ريادة الأعمال في مصر، والعمل على إتاحة مختلف أوجه الدعم الفني والمالي لأصحاب الأفكار الريادية والإبداعية والتكنولوجية وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.

12 شركة ناشئة في مشروع التمويل الأولي بالقاهرة

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي نظمتها «Flat 6 Labs»، أحد أكبر مسرعات الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالمتحف المصري الكبير بمناسبة تخرج 12 شركة ناشئة في مشروع التمويل الأولي بالقاهرة.

مصر تمتلك اقتصادا متوازنا ومتنوعا

وقال رئيس جهاز تنمية المشروعات إن مصر تمتلك اقتصادا متوازنا ومتنوعا يقوم على الابتكار والمعرفة ويعتمد على الشباب، ولذلك فإن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في الخدمات التي يقدمها الجهاز بالتعاون والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية لدعم رواد الاعمال وأصحاب المشروعات.

التعاون مع جميع الجهات الحكومية

وأشار «رحمي»، إلى أن الجهاز يركز على التعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لربط الشباب من ناحية والجهات المقدمة للخدمات وصناع القرار من ناحية أخرى وتقليل الفجوة بين الجانبين، بما يساهم في نمو مجال ريادة الأعمال، فضلا عن العمل الجاد لتعميق ثقافة العمل الحر وتشجيع رواد الأعمال، من خلال إتاحة حزم متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وغير الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة من المشروعات الابتكارية.

تنفيذ أول برنامج بنظام رأس المال المخاطر

ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات بادر بتنفيذ أول برنامج بنظام رأس المال المخاطر بتمويل من مجموعة البنك الدولي بلغ 50 مليون دولار والذي تم من خلاله الاستثمار في عدد من الصناديق الاستثمارية الواعدة التي تقوم بدورها بدعم المئات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، وكان من أوائل تلك الصناديق Flat 6 Labs، حيث يعمل الجهاز على نشر ثقافة تمويل المشروعات الابتكارية بين مؤسسات التمويل المتخصصة في مصر ويشجعها على دعم رواد الأعمال كما أنه يشارك في تنفيذ برامج تدريبية لتدريب الكوادر البشرية في هذه المؤسسات لتعريفها بقواعد وآليات تمويل رأس المال المخاطر مما يخلق قاعدة عريضة تقوم بتمويل المئات من المبتكرين ورواد الأعمال.

وتم خلال الاحتفالية تكريم باسل رحمي لجهود الجهاز في دعم المشروعات الناشئة والابتكارية وتقديم مختلف أوجه الدعم لرواد الأعمال.