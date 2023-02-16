سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم.. كيلو البلطي بـ38 جنيها

سجل سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، تراجعًا في بعض الأنواع سواء للأسماك البحرية أو النيلية، وذلك وفقًا لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ اليوم الخميس، حيث تعد بورصة الأسماك الرئيسية الوحيدة في محافظات الدلتا.

تراجع سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم

وكشف كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، سجل تراجعًا في الأنواع البحرية بشكل جيد، إذ سجلت أسعارها اليوم الخميس كالتالي:

سعر السمك البلطي من 38 إلى 56 جنيهًا للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير.

سعر أسماك البوري «الطوبار» بين 52 و70جنيهًا للكيلو من الحجم الكبير.

سعر أسماك الكابوريا 50 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض 58 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري بين 55 و73جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البليمي 45 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك المبروك 34 جنيهًا للكيلو.

سعر القراميط البيضاء 24 جنيهًا للكيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن 22 جنيهًا للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر 95 جنيهًا للكيلو من الحجم الصغير.

سعر الجمبري 300 جنيه للكيلو من الحجم الكبير.

سعر كيلو اللوت 103جنيهات للكيلو.

سعر أسماك القاروص 162 جنيهًا.

سعر سمك موسى 100 جنيه للكيلو.

سعر سمك الدنيس 84 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك الحبار 150جنيهًا للكيلو.

سعر السردين 58 جنيهًا للكيلو.

سعر الثعابين السمكية بين 144 و155جنيهًا للكيلو.

سعر سمك الوقار 172 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البربوني 71 جنيهًا للكيلو.

حركة البيع والشراء

وأشار «كرم» إلى أنّ سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، شهدت عمليات واسعة في حركة للبيع والشراء لأنواع الأسماك المختلفة.