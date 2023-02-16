إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الرابع بسبب سرعة الرياح

قررت سلطة الطيران المدني، إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الرابع على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، بحسب ما أكد أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

اليوم الرابع على التوالي

وأوضح الطيب، أنه لليوم الرابع على التوالي تقرر إلغاء رحلات البالون الطائر، بسبب شدة الرياح وانعدام الرؤية الأفقية، والذي يهدد سلامة الطيران، حيث إن البالون يحلق وفق اتجاهات الرياح، بحسب ما أكد برج المراقبة بمطار الأقصر الدولي.

أهم الأنشطة السياحية التي تميز الأقصر

وأشار الطيب، إلى أن البالون الطائر يعتبر من أهم الأنشطة السياحية التي تميز الأقصر، حيث توفر 17 شركة بالون عاملة في الأقصر، فرص عمل لأكثر من 2000 شاب من المحافظة، تتنوع ما بين طيارين ومهندسين وعمال ومندوبين ومرشدين سياحيين وسائقين وغيرهم.

المركز الثالث عالميا

وذكر ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، ويكتسب شهرة عالمية بسبب وجوده في أرض الحضارة والتاريخ، والتي تتميز بطقس معتدل إضافة إلى عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.