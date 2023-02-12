أهالي الدير يحتفلون بمولد سيدي أحمد بن إدريس بإسنا في الأقصر (صور)

تعيش قرية الدير، التابعة لمركز إسنا بجنوب الأقصر، في هذه الأيام، أجواء احتفالية مبهجة بمولد سيدي أحمد بن إدريس؛ إذ يحتفل به أهالي الدير في منتصف شهر رجب سنوياً، بحضور العديد من مشايخ الطرق الصوفية من مختلف محافظات الجمهورية والعمد والمشايخ والمحبين من الأهالي بالقرى المجاورة.

حلقات التحطيب والمرماح

وتتنوع مظاهر الاحتفال بالمولد، بداية من إقامة حلقات التحطيب والمرماح بمشاركة فرق المزمار البلدي، وبالإضافة إلى ليالي الذكر والمديح على الطرق الصوفية، وإقامة موائد العشاء، وسط جو من البهجة والطقوس المميزة، تميز احتفالات مدينة إسنا جنوب الأقصر.

وبدأت الاحتفالات منذ أيام بسباق الخيول؛ إذ يستعرض الفرسان قدرتهم على السباق والفوز، وتوالت بعدها حلقات التحطيب في أكثر من مكان في القرية، وأقيمت ليالي الذكر الساحات بمشاركة المنشدين بالابتهالات الدينية والمديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقيم احتفال ديني تضمن أناشيد وكلمات دينية، وشارك فيه قيادات من وزارة الأوقاف بالأقصر والقائمون على الساحة الإدريسية، قبل أن تختتم الاحتفالية بالمدائح النبوية والابتهالات.

سيرة السيد أحمد ابن إدريس

وعن سيرة السيد أحمد ابن إدريس، يقول السيد مقبل الإدريسي، أحد الأحفاد، إنه ينتسب إلى نسل رسول الله، فهو حسنى ينتسب للإمام الحسن بن على رضي الله عنه وأرضاه، ولد في مدينة فاس المغربية، عام 1750 ميلادية، ونزل بقرية الدير الغربي، وأقام بها الصلوات، وأسس له مسجد يحمل اسمه حتى الآن، وليس له أي مقام، لكن محبينه يجتمعون على حبه واتباع طريقته، وتوفي في ولاية صبية بالسعودية، وله بصمات عديدة في اعتناق العديد للإسلام، وله تلاميذ ومؤلفات وكرامات.

وأوضح أنه مؤسس المنهج الأحمدي الإدريسي، وتسمى الطريقة «الإدريسية»، وتقام له العديد من الموالد بجانب قرية الدير في قرى بالزينية والبياضية، ومن تلاميذه صالح الجعفري، الذي درس بالأزهر الشريف، ومعروف عنه منهج الوسطية وأخرج على يديه من تعلموا الوسطية وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.