«الأعلى للآثار» يعدل أسعار زيارة الأجانب للمناطق الأثرية في الأقصر والقاهرة

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال الخطاب الذي أرسله اليوم إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المجلس الأعلى للآثار قرر خلال اجتماعه الذي عقد نهاية شهر يناير الماضي، وبداية من يوليو المقبل سيبدأ العمل بالأسعار الجديدة لتصاريح الزيارة للأجانب والطلبة الأجانب لتكون على النحو التالي:

تصاريح زيارة المناطق الأثرية بالقاهرة

ويبلغ السعر الحالي لتصاريح الزيارة للأجانب بالمناطق الأثرية بالقاهرة، 100 دولار أو 90 دولار، أما السعر الذي يجرى تطبيقه بداية يوليو المقبل فهو 130 دولار أو 120 يورو.

- بالنسبة للطلبة الأجانب فإن السعر الحالي لتصاريح الزيارة بالقاهرة فهو 50 دولار أو 45 يورو، أما السعر الذي يجرى تطبيقه يوليو المقبل فسيكون 70 دولارا أو 60 يورو.

تصاريح زيارة المناطق الأثرية بالأقصر

السعر الحالي للأجانب حاملي تصريح الزيارة لجميع المناطق الأثرية بالأقصر، بما فيها مقبرتي نفرتاري وسيتي الأول هو 200 دولار أو 180 يورو، أما السعر الذي يجرى تطبيقه بداية يوليو المقبل فهو 250 دولار أو 220 يورو.

- السعر الحالي للأجانب حاملي تصريح الزيارة لجميع المناطق الأثرية بالأقصر ما عدا مقبرتي نفرتاري وسيتي الأول هو 100 دولار أو 90 يورو، أما السعر الجديد المقترح تنفيذه يوليو 2023 فهو 130 دولار أو 120 يورو.

- السعر الحالي للطلبة الأجانب حاملي تصريح الزيارة جميع المناطق الأثرية بالأقصر، بما فيها مقبرتي نفرتاري وسيتي الأول هو 100 دولار أو 90 يورو، أما سعر أول يوليو المقبل فسيكون 130 دولار أو 120 يورو.

- السعر الحالي للطلبة الأجانب حاملي تصريح الزيارة جميع المنتاطق الأثرية بالأقصر، ما عدا مقبرتي نفرتاري وسيتي الأول هو 50 دولار أو 45 يورو، أما السعر الذي يجرى تطبيقه يوليو المقبل فهو 70 دولار أو 60 يورو.