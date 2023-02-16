رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية.. الخطوات كاملة

أعلنت وزارة الداخلية مؤخراً عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يُعادلها في معهد معاوني الأمن، حيث سيكون التقديم إلكتروني على شبكة الإنترنت، لذا تستعرض «الوطن» رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية، وخطوات التقديم كاملة.

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإن التقديم أمام كافة الراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023 من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت، ثم اختيار «خدمات معهد معاوني الأمن» من الصفحة الرئيسية للموقع، ويمكن التقديم من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 على موقع وزارة الداخلية

ويمكن للراغبين اتباع خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 على موقع وزارة الداخلية، وهي كالتالي:

1- على جميع الطلاب الذهاب إلى مقرات معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، والتي أعلنت وزارة الداخلية عن أماكنها في المحافظات المختلفة.

2- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

3- بعد فتح الصفحة الرئيسية للموقع، الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية والتي يتيحها الموقع للمواطنين.

4- الضغط على «خدمات معاوني الأمن».

5- ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد «في حالة إن لم يكن لديك حساب على الموقع».

6- الخطوة الأخيرة هي كتابة كافة البيانات المطلوبة للتقديم على الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية أن باب التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 مفتوح منذ صباح يوم السبت الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، على أن يتم غلق الباب أمام الجميع في يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر مارس المقبل.

وناشدت وزارة الداخلية كافة الراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023، بعدم التعامل إلا عن طريق موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أو من خلال زيارة الطلاب لمعاهد معاوني الأمن.