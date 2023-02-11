قناة «إكسترا نيوز» تستعرض تقرير الوطن عن الدور التنموي لـ«التحالف الوطني»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يُعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، التقرير الذي جاء في صحيفة «الوطن» عن الدور التنموي لـ«التحالف الوطني»، الذي جاء بعنوان «التحالف الوطني يلبي احتياجات أهالي قرية النواورة في أسيوط»، إذ أطلق التحالف الوطني قافلة شاملة طبية وتوزيع مساعدات اجتماعية واستقبال الغارمين.

وخلال فقرة «قراءة في الصحف»، أشاد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، بملف الوطن حول العلاقات المصرية- العربية، إذ ذكر أن العلاقات المصرية العربية نموذج مثالي للتعاون المشترك في إطار المصالح الموالية للشعوب، فمصر حريصة وخاصة في عهد الرئيس السيسي، على تتنامى العلاقات بشكل يحقق مصالح الشعوب.

علاقات مصر بأشقائها العرب طيبة للغاية

وأوضح الكاتب الصحفي، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن مصر في علاقتها دائما يحكمها إطار مهم يحمى هذه العلاقات من كل المحاولات التي تهدف لإشاعة بعض التوترات أو الخلافات «اللي هي مش موجودة كما ذكر الرئيس السيسي مؤخرا وتأكيده على طبيعة تعامل مصر مع أشقائها العرب».

مصر مقدرة دائما وممتنة للدعم العربي خلال تاريخها

وأكد أن مصر مقدرة دائما وممتنة لكل التعاون والدعم العربي خلال تاريخها، وهذا الأمر جزء من أخلاقيات الشعب المصري بداية من الرئيس السيسي مرورا بالشعب المصري، الذي يكن لكل الشعوب العربية تقدير ومحبة كبيرة للغاية، نابعة من التاريخ المشترك الممتد الذي يتضمن كم هائل من التعاون ما بين الأشقاء في كافة القضايا.