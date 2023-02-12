«التحالف الوطني» بأسوان يدعم المسنين وينشر المكتبة المتنقلة للأطفال

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الدعم للفئات الأكثر احتياجا بمحافظة أسوان، اليوم، عبر حملة «شتا ودفا»، لعدة خدمات مختلفة تساهم في رفع المعاناة عن كاهل البسطاء.

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الخدمات تشمل توجيه الدعم للمسنين، خاصة من لا عائل لهم، حيث يتم ذلك بالتعاقد مع سلسلة النصر الرياضي، كما تم توزيع كوبونات سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا.

التنسيق بين المحافظة والتحالف الوطني

وأضاف أنه يتم التنسيق بين مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتوفير الرعاية المتكاملة لأبناء المحافظة، خاصة فى المناطق النائية والمحرومة، موضحا أنه جرى توزيع كوبونات على المستحقين من فئة الأطفال والمسنين، ضمن الجهود التى تستهدف نزلاء دور الأيتام من البنين والبنات، وكذلك أعمال عمارة للإغاثة لمتضرري السيول بالمناطق الأولى بالرعاية، من بينها عزب كيما، والجاري إنشاؤها بارتفاع 6 طوابق لتضم 36 وحدة سكنية كاملة التشطيب.

المكتبة المتنقلة بأسوان

وكذلك مشروع المكتبة المتنقلة لليوم السادس داخل قرية غرب أسوان، حيث أن المكتبة المتنقلة مجهزة بمجموعة من الكتب المختلفة فى جميع المجالات، ولمختلف الأعمار، كما أنها تضم أنشطة متنوعة ترفيهية للأطفال.