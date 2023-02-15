التحالف الوطني يوزع 450 لحافا على غير القادرين في 7 قرى بالغربية

أعلنت جمعية الأورمان بالغربية، عن توزيعها عدد 450 لحافا على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقرى كوم عبود وقرانشو وكفر سالم وكفر الدوار وحصه آبار مركز بسيون، وقرية أبشواي مركز قطور، وقرية حانوت مركز زفتى فى محافظة الغربية، تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وفي إطار التعاون القائم بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان.

توزيع 450 لحافا على الأسر الأكثر احتياجا

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أنّه تم توزيع 450 لحافا، داخل 7 قرى ضمن جهود التحالف الوطني، لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص، الذين تم استفادتهمم من البطاطين، ووصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

حملة ستر ودفا

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن حملة «ستر ودفا»، التى أطلقتها جمعية الأورمان، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

وأوضح أنّ التوزيع تم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أنّ المستفيد هم الأسر الأولى بالرعاية وفق عدة معايير، أهمها كون الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

وأشار إلى أنّ فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن الغربية، ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أنّ هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وظروف معيشتها تمنعها من تلبية احتياجاتها .

والجدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .