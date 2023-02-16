عاجل.. الحكومة: لا زيادة في المصروفات الإدارية لدفاتر التوفير بالبريد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة المصاريف الإدارية على دفاتر التوفير بالبريد المصري، مؤكدا أنّه لا صحة لزيادة المصاريف الإدارية على دفاتر التوفير بالبريد المصري، وأنّه لم يطرأ أي تغيير في قيمة الرسوم الإدارية التي يتم تحصيلها على دفاتر التوفير.

ونقل «إعلامي الوزراء»، عن الهيئة القومية للبريد، قولها إنّها تطبق أقل رسوم إدارية يتم تطبيقها على حسابات التوفير في مصر، حيث يتم تحديد قيمة المصاريف الإدارية بشكل متفاوت بناءً على قيمة الرصيد المتوافر بدفتر التوفير، والتي تتراوح بين 5 إلى 35 جنيها، دون خصم قيمة ثابتة بشكل ربع سنوي من الدفاتر، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء الأخبار الزائفة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، يتم خصم مصاريف إدارية على دفاتر التوفير في البريد المصري على النحو التالي «إذا كان الرصيد من جنيه حتى 100 جنيه يتم خصم 5 جنيهات، أما إذا كان الرصيد أكثر من 101 وحتى 1000 جنيه، يتم خصم 10 جنيهات، وإذا كان الرصيد أكثر من 1001 وحتى 50 ألف جنيه، يتم خصم 20 جنيها، أما إذا كان الرصيد من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، يتم خصم 25 جنيها، وإذا كان الرصيد أكبر من 100 ألف جنيه يتم خصم 35 جنيها.

فيما يتم خصم رسوم المصادقات مرة واحدة سنويا في يوم 30 يونيو، وفقا للمحددات الآتية «إذا كان الرصيد من جنيه حتى 50 جنيها معفى ولا يتم الخصم، أما إذا كان الرصيد أكثر من 50 جنيها، يتم خصم 40 جنيها».

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