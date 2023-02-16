وزير الاقتصاد اللبناني ضيف برنامج «ثم ماذا حدث» على «القاهرة الإخبارية» الليلة

يستضيف برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، خلال جزء من الحلقة عرضته «القاهرة الإخبارية»، إن موارد الدولة اللبنانية نهبت.

وأضاف: «ناقشنا أكثر من 12 سيناريو، ولم يكن هناك سيناريو واحد سهل على المواطنين، كما أن مصارف القطاع الخاص قالت إننا عاجزين عن الوعد والإيفاء بأن نعطي كل مودع 100 ألف دولار وهناك بعض المصارف المتعثرة بالفعل».

ويأتي هذا الحوار ضمن سلسلة من اللقاءات تجريها «القاهرة الإخبارية» مع عدد من الساسة اللبنانيين للحديث عن الأوضاع في البلاد، وبدأ بحوار مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ثم فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق.