اجتماع موسع لمحافظ أسيوط لمراجعة خطة مواجهة مخاطر الأمطار والسيول

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات والهيئات ووكلاء الوزرات ورؤساء المراكز والأحياء لمناقشة خطة المحافظة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول المحتملة ومراجعة جاهزية القطاعات الخدمية وتفعيلاً للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم (10) لسنة 2023 في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع موسم الشتاء الحالي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وعدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ووكلاء الوزارات للمديريات الخدمية المختلفة ورؤساء الهيئات وشركات المرافق ومسئولي إدارات الأزمات والكوارث على مستوى المحافظة.

استعدادات كل جهة للأزمات

وناقش محافظ أسيوط بحسب بيان مكتب الإعلام خطط استعدادات كل جهة ومهامها والأدوارالمنوطة بها وسبل تعزيز التنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ خطة الاستعدادات والترتيبات التي تم الاتفاق على تطبيقها في مجابهة الأزمات المحتملة والإمكانيات المتاحة ومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث.

مراجعة المصارف والترع

ووجه المحافظ مسؤولي الري بمراجعة الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية ومناسيب المياه بها لإستيعاب أي تصرفات مائية زائدة ومتابعة محطات رفع مياه الري على مختلف الترع مع مراجعة المولدات الموجودة بها وقياس كفاءتها التشغيلية للتأكد من جاهزيتها والعمل على صيانتها بشكل دوري فضلا عن الاستمرار في متابعة مخرات السيول بجميع أنحاء المحافظة والتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أية عوائق بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي مع متابعة جاهزية شبكات الصرف والمعدات الخاصة بشفط المياه وسيارات الكسح.

مراجعة أعمدة الإنارة

شدد اللواء عصام سعد على مسؤولي الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال ووضع خطة زمنية لإحلال وتجديد الأعمدة المتهالكة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومراجعة كافة الكابلات الكهربائية المارة على المجاري المائية ومخرات السيول.

مخاطر محتملة للسيول

كان محافظ أسيوط قد وجه كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق فبما بينها لمواجهة أية مخاطر محتملة لسيول أو أمطار خلال موسم الشتاء الحالي وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذى تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل مع هذه الكوارث والأزمات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن كما تم عمل سيناريوهات وتجارب عملية كمحاكاة لسقوط أمطار غزيزة لتقييم الخطط ومدى كفاءة وجاهزية المعدات والجهات المعنية في مثل هذه المواقف وقدرة الأنفاق على تصريف مياه الأمطار معلنًا عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.