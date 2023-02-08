«خطة النواب» تناقش ختاميات بنك ناصر والقومية للبريد والاستثمار الأسبوع المقبل

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد خمسة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، وذلك على النحو التالي:

مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد

- الاجتماع الأول: عصر الاثنين الموافق 13/2/2023، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021/2022.

يعقبه الاجتماع الثاني الاثنين، أيضا لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، للسنة المالية 2021/2022.

حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة

والاجتماع الثالث: عصر يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2023، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2021/2022، ثم يعقبه الاجتماع الرابع، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2021/2022.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها، بالاجتماع الخامس صباح يوم الأربعاء الموافق 15/2/2023، لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2021/2022.