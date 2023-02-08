«خطة النواب» تناقش ختاميات بنك ناصر والقومية للبريد والاستثمار الأسبوع المقبل
كتب:
أحمد حامد دياب
05:32 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
مجلس النواب
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد خمسة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، وذلك على النحو التالي:
مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد
- الاجتماع الأول: عصر الاثنين الموافق 13/2/2023، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021/2022.
يعقبه الاجتماع الثاني الاثنين، أيضا لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، للسنة المالية 2021/2022.
حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة
والاجتماع الثالث: عصر يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2023، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2021/2022، ثم يعقبه الاجتماع الرابع، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2021/2022.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها، بالاجتماع الخامس صباح يوم الأربعاء الموافق 15/2/2023، لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2021/2022.