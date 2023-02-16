حملة تشجير لمسار رحلة العائلة المقدسة ضمن «حلوة يا بلدي» في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم حملات لتشجير مركز أسيوط ومسار رحلة العائلة المقدسة ضمن فعاليات مبادرة «حلوة يا بلدي»، ضمن حملات التوعية البيئية والتشجير التي يتم تنظيمها بالقرى والمراكز في إطار فعاليات تنفيذ مبادرة «اتحضر للأخضر» و«زراعة 100 مليون شجرة» لافتًا إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانيات لتنفيذ المبادرة التي تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية واستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي على المواطنين.

مسار رحلة العائلة المقدسة

وأوضح المهندس رجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير وتجميل بطريق ومسار رحلة العائلة المقدسة المؤدي إلى دير العذراء بجبل قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، ورفع الأتربة الموجودة على جانبي الطريق وزراعة عدد كبير من الأشجار معظمها من نوع «الجهنمية» كبيرة الحجم المزهرة، لإعطاء منظر جمالي بالمسار السياحي.

رسائل توعية بالنظافة

وكذلك دهان بعض الأسوار الموجودة بجانبي المسار وكتابة رسائل توعية بأهمية النظافة والحفاظ على جمال الطريق بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وتوعيتهم بأهمية النظافة والتخلص السليم من المخلفات والحفاظ على البيئة والمسار السياحي من التلوث، لافتًا إلى حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة للمواطنين وفقًا للإمكانات المتاحة ونشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية وتوفير بيئة نظيفة.