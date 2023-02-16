حالة الطقس غدا في المحافظات.. شبورة مائية على الوجه البحري

كشف بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا في المحافظات حيث تشير التوقعات إلى تأثير ظاهرتي الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأشار بيان هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدا في المحافظات إلى تحسن طفيف في طقس الجمعة حيث تشهد البلاد ارتفاعا بسيطا في درجات الحرارة بعد أسبوع من الطقس السيئ وموجة الصقيع التي شهدتها المحافظات على مدار الأسبوع.

الظواهر الجوية المتوقعة

وتؤكد توقعات خبراء هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدا في المحافظات أنه ستكون الشبورة على محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء ويبدأ ذلك في الساعات الأولى من الصباح، مع تحذيرات إلي سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنباً لوقوع الحوادث المرورية وحفاظا على أرواحهم.

كما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء غدا نشاط لحركة الرياح التي سجلت سرعتها 34 كيلومترا في الساعة، وحذرت الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح البيان استمرار فرص تكون الثلوج على قمة جبل موسي وسانت كاترين بالإضافة إلى تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء .

أضاف البيان أنه يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا بارد نهارا مع تكون الغيوم الجزئية على مختلف المحافظات لا سيما السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.