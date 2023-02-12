حالة الطقس غدا في المحافظات.. ظاهرة مؤثرة فجرا وأمطار خلال الساعات المقبلة

بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات؛ إذ أوضح البيان تعرض المحافظات إلى 4 ظواهر جوية «غيوم، شبورة مائية تؤثر فجرا، أمطار، ورياح»، مع موجة من الصقيع ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على محافظات جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتوقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

وحذرت «الأرصاد» مرضى الجيوب الأنفية والحساسية، باتخاذ الإجراءات اللازمة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وجاءت حالة الطقس غدا في المحافظات طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود طقس بارد نهارا مائل البردة ليلا، مع تكون الغيوم الجزئية، وذلك في القاهرة الكبرى، وسجلت العظمي 17 درجة مئوية، والصغرى 9 درجات.

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في المحافظات الواقعة في جنوب الوجه البحري يكون مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية، وسجلت العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات مع نشاط للرياح.

وجاء طقس محافظات السواحل الشمالية الشرقية بارد نهارا مائل البردة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح، مع سقوط أمطار بنسبة 40 %، وتكون الغيوم والشبورة المائية، وسجلت العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات.

فرص سقوط الأمطار غدا

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطار مع شبورة وغيوم جزيئة، وسجلت العظمى 16 درجة مئوية، وبلغت الصغري 10 درجات.

وتنشط الرياح المحملة بالرمال والأتربة على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر؛ إذ بلغت سرعتها 40 كيلومتر في الساعة، مع تكون الغيوم، وسجلت العظمى 23، والصغرى 13 درجة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس في محافظات شمال الصعيد، تواصل درجات الحرارة الصغرى الانخفاض؛ إذ سجلت 6 درجات مئوية، والعظمى 18 درجة، مع نشاط للرياح التي سجلت 32 مترا/ساعة.

وتنشط الرياح المحملة بالرمال والأتربة غدا في جنوب الصعيد؛ إذ بلغت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة، مع فرص لسقوط الأمطار بنسبة 20%، وطقس غائم جزئيا، وسجلت الصغرى 9 درجات، والعظمى 23 درجة.