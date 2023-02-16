«اقتصادية القناة» تبحث التعاون مع «جيترو» اليابانية لتوطين الصناعة بالمواني

يواصل وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له لقاءاته واجتماعاته بالوفود اليابانية الرسمية من ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والشركات اليابانية ورجال الأعمال، خلال جولته الترويجية في آسيا التي استهلها بالعاصمة اليابانية طوكيو.

والتقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، ونوبيهيكو ساساكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو JETRO، لبحث التعاون المشترك في الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل مواني ومناطق الهيئة واستقطاب استثمارات يابانية فيها.

القطاعات الصناعية المستهدف توطينها

وقدّم رئيس المنطقة الاقتصادية عرضًا تقديميًّا يوضح الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل المنطقة، والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية تبعًا لاستراتيجية الدولة المصرية وتشمل تلك القطاعات: مشروعات الوقود الأخضر والصناعات المغذية له، وصناعة السيارات ومستلزمات عربات السكك الحديدية، والأجهزة الطبية، والمادة الفعالة لصناعات الأدوية، وكذلك صناعات الزجاج اللازم للقطاعات الحيوية خاصة للصناعات عالية التقنية.

وتطرق الاجتماع للحوافز التي تمنحها الهيئة لمستثمريها وإجراءات تيسير الأعمال من خلال رقمنة خدمات الشباك الواحد والإجراءات المتبعة من قبل الهيئة لتهيئة مناخ الاستثمار، وسرعة إنجاز العمل بالمنطقة، مشيراً إلى جهود تطوير البنية التحتية والرقمية بالمنطقة.

من جانبه أعلن نوبوهيكي ساساكي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمنظمة جيترو، أنه بصدد زيارة مصر أول مارس المقبل بهدف توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية في مصر، وبدوره وجّه رئيس المنطقة الاقتصادية دعوته لساساكى لزيارة المنطقة الاقتصادية خلال رحلته إلى مصر، مؤكدًا دور المنظمة الحيوي في إلقاء الضوء على الفرص والحوافز الجاذبة للاستثمار الياباني واستمرار التواصل من أجل عرض إمكانات واستعدادات المنطقة، والحوافز المقدمة للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار خارج اليابان، كما أشاد ساساكي بالاهتمام الملحوظ للمنطقة الاقتصادية بالابتكار والطاقة والوقود الأخضر.

رعاية الشركات الناشئة

ومن جانبه، استعرض رئيس جيترو جهود المنظمة في دعم ورعاية المشروعات الناشئة Startups، وقدّمت مسؤولة الشركات الناشئة في برنامج (J Start) عرضًا حول البرامج والمجهودات التي تبذلها في هذا الإطار لدعم هذا القطاع الهام وتهيئة البيئة اللازمة لتنمية ورعاية الشركات الناشئة.