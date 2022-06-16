حائزو «بتكوين» يستعدون للتخلي عن العملة المشفرة بعد الانهيار الكبير

يستعد العديد من مستثمري العملات المشفرة، للتخلي عن عملة «بتكوين»، بعد الانهيار الكبير الذي تعرضت له، وخسارتها أكثر من 20% في أسبوع، وبدأت الأيام الأخيرة الماضية، مراجعات من جانب المستثمرين وصناديق الاستثمار العاملة في سوق العملات المشفرة، من أجل بيع ما لديهم من عملات.

تراجعات جنونية للعملة

وبحسب وكالة «بلومبرج»، تراجعت العملة المشفرة إلى نحو 21.9 ألف دولار، منتصف الأسبوع، وهي قيمة تعطي إشارة سلبية بشأن تراجع العملة التي تجاوزت قيمتها في وقت من الأوقات حاجز الـ60 ألف دولار.

اختبار لمستثمري العملات المشفرة

وأكدت الوكالة، أن الأسعار الحالية لبتكوين تمثل اختبارا حقيقيا للمؤيدين للعملة المشفرة، وحائزيها في الوقت الحالي.

وقالت إن صندوق «بروشيرز بتكوين استراتيجي»، وصندوق «فالكيري بتكوين استراتيجي»، وكلاهما يتم تداوله في البورصة ويعملان في تداول العملة المشفرة، تراجعا لما يصل إلى 20%، وهو أكبر تراجع منذ إطلاقهما في نهاية 2021، بحسب «بلومبرج».

استبعاد المزيد من الخسائر

واستبعدت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق المالية في «سيتي إندكس»، أن يكون هناك المزيد من التراجع، وقالت إن التراجع إلى مستوى 20 ألف دولار أمر لا يمكن توقعه في الوقت الحالي.

واعتبر محللون في شركات عاملة بسوق التشفير أن المعطيات الحالية، تشير إلى أن هناك عمليات تخلي واضحة من جانب الحائزين للعملة المشفرة بعد التراجع الكبير مؤخرا.

المزيد من التخلي عن العملة المشفرة

وتوقع المحللون أن تتزايد عمليات التخلي عن مستوياتها الحالية إذا ما هبطت العملة عن 20 ألف دولار، وهو الرقم الذي ستضطر الشركات المالكة لكميات كبيرة من بتكوين إلى التخلي عنها مرغمة نتيجة الخسائر الكبرى، وعلى رأس هؤلاء المالكين، شركة «مايكروستراتيجي»، التي تعد من كبار حائزي عملة بتكوين.