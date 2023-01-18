ارتفاع أسعار البيتكوين نحو 30% خلال يناير الجاري مع تفاؤل المستثمرين

شهدت التداولات على عملة البيتكوين، ارتفاعاً بالقرب من 30% مقابل الدولار خلال شهر يناير الجاري، مما رفع الآمال بين المستثمرين، بأن سوق العملات الرقمية يخرج من أزمة الائتمان التي عصفت به طوال معظم العام الماضي، بحسب «فايننشال تايمز».

البيتكوين ترتفع أعلى مستوى 21 ألف دولار

وارتفعت البيتكوين العملة الالكترونية الأكبر والأشهر في العالم إلى أكثر من 21000 دولار في الأسبوع الماضي، متجاوزًا النطاق الضيق حول 17000 دولار الذي استقر عليه بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX في نوفمبر.

وانضمت العملة المشفرة إلى الأصول المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات في الارتفاع هذا العام، حيث أصبح المستثمرون واثقين بشكل متزايد من أن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للارتفاع السريع في الأسعار لمكافحة التضخم قد بدأت في الاعتدال، بحسب «فايننشال تايمز».

التضخم الأمريكي

وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في الأسبوع الماضي، معدل تضخم بلغ 6.5% في ديسمبر، وهو الشهر السادس على التوالي من التراجع.

وشهدت العملة الالكترونية الأشهر في العالم، تقلبات في العام الماضي بما يتماشى مع التحولات في أسعار المستهلك وتوقعات أسعار الفائدة، وبدأ السعر في الانخفاض من أعلى مستوى له عند حوالي 70 ألف دولار في نوفمبر 2021، عندما أدرك المستثمرون أن التضخم كان في ارتفاع.

معنويات المستثمرين في العملات المشفرة

وقال نيكولاوس بانيجيرتزوجلو، المدير الإداري لشركة جي بي مورجان، إن الارتفاع العام عبر معظم فئات الأصول من بداية العام حتى الآن يرجع إلى تراجعات طفيفة في الاقتصاد الأمريكي، مما يعزز المعنويات في العملات المشفرة.

ضعف الدولار

وأضاف «بانيجيرتزوجلو»، أن ضعف الدولار ساعد أيضًا في تعزيز أسعار السلع مثل الذهب، وإعادة تسعير البيتكوين كفئة أصول بديلة.