أحمد حلمي في بروفات «ميمو» على مسرح المدينة التعليمية في أكتوبر

نشرت الصفحة الرسمية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا حصرية من بروفات من مسرحية «ميمو» على مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لتكون أول مسرحية لأحمد حلمي منذ 20 عامًا.

مسرحية «ميمو» للفنان أحمد حلمي

ويشارك الفنان أحمد حلمي في المسرحية الكوميدية «ميمو» النجمة هنا الزاهد والفنانة هنا شيحة والفنان أحمد رزق ونجم الكوميديا حمدي الميرغني، والفنان محمد رضوان .