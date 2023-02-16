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هبة مختار تطلق أغنية «مش طيبة» بعد نجاح دويتو «الرجل الحنين رزق»

كتب:

ضحى محمد
12:54 م | الخميس 16 فبراير 2023
المطربة هبة مختار

المطربة هبة مختار

أطلقت المطربة هبة مختار أغنية جديدة بعنوان «مش طيبة»، من كلمات السيد علي، الذي تعاون معها مؤخرا بدويتو «الرجل الحنين رزق» والذي قدمته بمشاركة المطرب الشعبي نادر أبو الليف وحقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية جديدة لهبة مختار 

أغنية «مش طيبة» تم إطلاقها على القناة الخاصة للفنانة هبة مختار على موقع «يوتيوب» وهي لحن لحن مودي سعيد وتوزيع زووم، وأجرت جلسة التصوير مع شريف قمر وإدارة أعمال سمير محمد.

ويعد دويتو «الرجل الحنين رزق» أول عمل غنائي يجمع هبة مختار التي تتسم معظم أغانيها باللون الرومانسي والمقسوم وأبو الليف صاحب اللون الشعبي المميز، والأغنية كلمات السيد علي ولحن وتوزيع رامي صبري وجيتار مصطفى أصلان ورسم وتحريك محمود السويدي.

أعمال هبة مختار 

كما سبق وقدمت هبة مختار أغنية «قرب» التي شهدت التعاون الأول لها مع أحمد سعد، الذي وضع لحن الأغنية وأشرف على تنفيذها وهي من كلمات محمد فتحي وتوزيع محمود صلاح ومنتج فني واشراف سمير محمد، وفي عيد الحب 2019 أطلقت هبة مختار أغنية «سيد الرجالة» كلمات محمد جشم، لحن سامر أبو طالب وتوزيع عمرو إسماعيل.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.