عاجل.. «الصحة» تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس «ماربورج»

كشفت وزارة الصحة والسكان، الدليل الإرشادي للطريقة الصحيحة بشأن التعامل مع فيروس ماربورج أو ماربورغ، علما بأنّه غير موجود في مصر، وظهرت بعض الحالات في غينيا الاستوائية، موضحة أنّه ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق الملامسة المباشرة لدم المُصاب بالعدوى، أو أي سوائل يفرزها الجسم من خلال الجوارح أو الأغشية المخاطية، أو أي أسطح يتعامل معها المريض مثل الأسرّة والملابس.

أعراض فيروس ماربورغ

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ فيروس ماربورج أو ماربورغ عبارة عن حمى النزفية الفيروسية، وهي مجموعة من الأمراض التي تسببها عدّة عائلات من الفيروسات، لافتة إلى أنّ ينتمي إلى عائلة فيروس «إيبولا»، وجرى اكتشافه عام 1967.

وتابعت الوزارة، أنّ فيروس ماربورج أو ماربورغ ينتقل إلى البشر عن طريق الخفافيش، وتتراوح فترة حضانته من يومين إلى 4 أيام.

فترة حضانة فيروس ماربورج

وذكرت وزارة الصحة، أنّ جميع الفئات العمرية قابلة للعدوى، لكن يلاحظ أنّ معظم حالات الإصابة في البالغين، ونادرا ما يُصاب الأطفال نادرة جدا، ولم تبلع الحالات المسجلة بين الأطفال دون سن الخامسة إلا 12 حالة بنسبة 0.8%.

وكشفت وزارة الصحة، عن أنّ أعراض فيروس ماربورج أو ماربورغ، تبدأ بمرض مفاجئ، وارتفاع درجات الحرارة، وصداع شديد وألم في العضلات وتشنجات، وغثيان وقيء، موضحة أنّ اليوم الثالث من الإصابة تزيد الأعراض بـ«الإسهال» وقد يستمر على مدار أسبوع كامل، وكثير من المرضى تكون إصابتهم عبارة عن نزيف، وقد يُصاب الجهاز العصبي المركزي بحالة من التهيّج.

طرق الوقاية من فيروس ماربورج

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، أنّه حال اكتشاف حالات مصابة يتم عزل الحالة بمستشفيات الحميات، ومتابعة المخالطين لها حال ظهور أعراض، مشيرا إلى أنّ الوقاية من الفيروس، تتطلب الحرص على النظافة العامة.