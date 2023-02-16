من هو القس أندريه زكي؟.. أبرز المرشحين على منصب رئيس الطائفة الإنجيلية

يعد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الطائفة الإنجيلية، أبرز المرشحين لانتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية، التى تجرى غدا الجمعة بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية، وعمل القس أندريه زكي خلال توليه رئاسه الطائفة على توطيد العلاقات بين الطائفة وكافة مؤسسات الدولة من خلال الاحترام المتبادل، وأيضًا مع كافة القيادات الدّينية الإسلامية والمسيحية في مصر، من خلال العمل المشترك بينهم من أجل صالح الوطن، في إطار بيت العائلة المصرية، وكذلك تنمية الرّوح المسكونية بين مختلف الطوائف المسيحية من خلال دعم مجلس كنائس مصر.

حياة الدكتور أندريه زكي

وولد الدكتور أندريه زكى 1960، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، تخرج في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة عام 1983، وحصل على دبلوم في التنمية الاجتماعية من كندا عام 1988، وماجستير في الدراسات اللاهوتية وعلم الاجتماع من أمريكا 1994، دكتوراه في فلسفة الأديان والسياسة من جامعة مانشستر- بريطانيا عام 2003، عن دراسة بعنوان«الإسلام السياسي والمواطنة والأقليات».

واختار أعضاء المجلس الإنجيلي العام الدكتور أندريه زكي عام 2015، ليكون رئيسا للطائفة، تكريمًا لجهوده خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الطائفة، إذ عمل على توطيد علاقة الطائفة بمؤسسات الدولة والطوئف المسيحية الأخرى، طوال 8 سنوات، فترة توليه رئاسة الطائفة.

قوانين ترتبط بالكنيسة

وحرص القس أندريه على دراسة العديد من القوانين التي ترتبط بالكنيسة، من خلال لجان متخصصة تتولى الدراسة وعرض مقترحاتها على أعضاء المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب، وخاصة قانون بناء وترميم الكنائس، الذي صدر في 28 سبتمبر 2016، بعد موافقة الكنائس المصرية الثلاثة عليه، وأيًضا قانون الأحوال الشّخصية لغير المسلمين، والذي مازال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية في الدولة.