رئيس الطائفة الإنجيلية: عدم إدراك الرجل لهويته كأب صالح من أكبر المشكلات الأسرية

قال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، في لقاء له مع قناة «سات 7» الإنجيلية، إن أكبر المشكلات التى تواجه الأسر اليوم، عدم إدراك الرجل لهويته كأب صالح، الذي يتطلب أن يسلم حياته لله، متابعاً أن الكتاب المقدس وضع إطارا لجميع العلاقات الإنسانية بما فيها علاقة الزواج.

المحبة المقدمة من الرجل لزوجته غير مشروطة

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الزواج مشاركة ويجب أن يشارك الطرفان أفكارهم ومشاعرهم وأن يضع كل طرف الآخر في عين الاعتبار، موكدا أن الاعتداء البدني والإيذاءات اللفظية والإهمال العاطفي لا مكان لهم في الزواج العاطفي، موضحا أن الكتاب المقدس أوصى الرجل بأن تكون المحبة المقدمة من الرجل لزوجته غير مشروطة.

وتابع الدكتور أندريه، أن الزوج والأب الصالح هو قائد نقي وأن الله يضح مسؤولية الصحة الروحية للأسرة على عاتق الأب، مبيناً أن الرجل يجب أن يكون قدوة في الحضور للكنيسة وقراءة الكتاب المقدس والممارسات الروحية.

صفات القائد الصالح

وأكد «زكي»، أن الكتاب المقدس وضع عددا من الصفات للقائد؛ ومنها أن يكون خادما مملوءا بالروح القدس ومتحمسا لدوره ومثالا للغفران ومحبا لمن يقودهم ومتسعدا للاعتراف بالفشل وتنمية ذاته.