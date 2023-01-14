القس أندريه زكي يوضح مفهوم الزواج في المسيحية: علاقة مقدسة وعطية من الله

عرضت قناة «سات 7» الإنجيلية، عبر شاشتها، تقريرا مصورا مع القس أندريه زكي، رئيس الطائفية الإنجيلية، للتحدث عن مفهوم الزواج في المسيحية.

وخلال اللقاء، قال القس أندريه زكي إن الزواج من الأمور التي يهتم بها الكنيسة والمجتمع، وأهميتها خاصة وسط الأزمات التي يمر بها العالم، موضحًا أنه من المهم عرض المفاهيم في ظل عالم ليس به ثبات.

وأضاف أن الكتاب المقدس تحدث عن الزواج في سفر التكوين قائلا «فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، لذلك يترك الرجل آباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدًا واحدًا»، موضحًا أن الزواج هو الحل الإلهي والوحيد لعدم وجود آدم وحده، وأن يقدم المعونة للآخر، موضحًا أن الكتاب المقدس يصف حواء بأنها «معونة» تحيط بآدم ومساعدة له.

وتابع أن الاتحاد بين الزوجين يظهر بشكل أوضح في العلاقة بين الزوجين، ويتحدث عن هذا الكتاب المقدس قائلا «إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد، بالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان».

وأوضح أن بولس الرسول تحدث عن الزواج الناجح، بين الزوجين والذي يجب أن يكون مؤسسا على كلمة الله، موضحًا أن الزواج علاقة مقدسة، وعطية من الله.

وطالب القس أندريه الأزواج أن يتذكروا معنى الزواج، وأنه دائمًا أنه اتحاد كامل بين الزوجين بمحبة خالصة.