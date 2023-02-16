رابط التقديم لـ3863 فرصة عمل من «القوى العاملة» في 14 محافظة

أعلنت إدارة التشغيل بوزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من الوظائف تلقتها من شركات مختلفة، وأتاحت رابطا للتقديم على 3863 فرصة عمل منتشرة في 14 محافظة، بتخصصات مختلفة ورواتب مجزية.

وفي السطور التالية، نعرض رابط التقديم على 3863 فرصة عمل لـ«القوى العاملة» فى 14 محافظة.

رابط التقديم على 3863 فرصة عمل لـ«القوى العاملة»

ويمكن الدخول على رابط التقديم على 3863 فرصة عمل لوزارة القوى العاملة من خلال الضغط هنا، وكتابة البيانات على التخصص والوظيفة التي ترغب بها.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا.

ويمكن التقديم على فرص العمل ووظائف وزارة القوى العاملة، خلال شهري فبراير ومارس 2023.

وتتوافر فرص العمل في 14 محافظة:

- القاهرة.

- الجيزة.

- القليوبية.

- بورسعيد.

- أسيوط.

- الإسكندرية.

- الغربية.

- المنوفية.

- الشرقية.

- الإسماعيلية.

- سوهاج.

- الدقهلية.

- الوادي الجديد.

- أسوان.

أما عن التخصصات المتاحة:

- مهندسين تخطيط.

- ميكانيكا وإنتاج.

- محاسبين.

- منسقين ميدانيين.

- محاسبين تكاليف.

- مشرف مواقع.

- مشرف جودة.

- مشرف أمن.

- مندوبين مبيعات.

- مشرفين جودة.

- عمال إنتاج.

- أفراد أمن بمواقع مميزة.

- خدمة عملاء.

- أخصائى تدريب وطباخين.

- ممرضين.

- أخصائيون سلامة وصحة مهنية.

- مهن التفصيل والخياطة.

- فنيين.

- سائقين.

- عمال نظافة.

ويمكن التقديم على الوظائف المعلن عنها من خلال الذهاب إلى الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.