شروط وكيفية التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة.. مرتبات تبدأ من 3500 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، توفير فرص عمل للشباب بإحدى شركات القطاع الخاص في عدد من التخصصات.

وكشفت وزارة القوى العاملة، في منشور لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الوظائف المتاحة.

وظائف وزارة القوى العاملة

100 عامل تعبئة

3 فني خراطة

فني ميكانيكا.

شروط التقدم للوظيفة

وفيما يلي نعرض شروط وظائف مديرية القوى العاملة:

1- أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني صناعي أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية.

2- أن يكون السن ما بين 35:20 سنىة.

3- يوجد امتيازات بدل انتقالات وتأمين صحي وتأمينات اجتماعية.

وتبدأ المرتبات بالنسبة لمن يشغلون في تلك الوظائف من 3500 جنيه.

عقد المقابلات يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير بقاعة ديوان عام المديرية بسموحة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الوظائف

شهادة الخدمة العسكرية

كعب العمل

4 صور شخصية

وصورة المؤهل

ومن ينطبق عليه الشروط يجرى إبرام عقود العمل فورا بمقر المديرية.

كيفية التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة

وعلى من يرغب بالالتحاق بفرص العمل التسجيل على الرابط التالي:

https://forms.gle/5RDKJVDQ7KXtXUbm8

ودائما ما تنشر وزارة القوى العاملة نشرة التوظيف الدورية كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، وكشفت منذ عدة أيام عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية.