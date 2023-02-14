فرص عمل للفتيات براتب 4000 جنيه في الإسكندرية.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة القوى العاملة متمثلة في الإدارة العامة للتشغيل، توافر 100 فرصة عمل للفتيات في الإسكندرية براتب 4000 جنيه، وذلك بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، تفاصيل فرص العمل للفتيات، وفق الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل وظائف للفتيات

توفير فرص العمل بفروع المؤسسة الموجودة في المندرة ومحرم بيك وفلمنج و فيكتوريا والعجمي.

مزايا وظائف وزارة القوى العاملة

مرتبات تبدأ من 4000 جنيه بالإضافة إلى حوافز وبدلات.

تأمين صحي وإجتماعي.

فرص للترقي

وثيقة تأمين على الحياة

كيفية التقديم على الوظائف

على الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم في مقرات فروع المؤسسة:

فرع المندرة شارع الـ 30 الجديد من شارع 45 برج بانوراما أمام مسجد الفتح و كافيه باب الخلق الدور الأول علوي.

فرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصيه الشارع كوبري مشاه محرم بك ومطعم بن الحلال غيط الصعيدي(برج السعد).

فرع فلمنج ومقره 17 شارع بن النديم ناصيه شارع محمد فريد برج باراديس أعلى كارفور بولكلي الدور الثاني.

فرع فيكتوريا الموجود فى 394 ش مصطفي كامل ميدان الساعة برج العربي امام مرور الساعة اعلي عصير ابو عمر الدور الثاني.

فرع العجمي ش اسكندرية مطروح أبو يوسف بجوار شركة ليسيكو للسيراميك وأمام ش الزهور و شركه الغاز، وذلك خلال الأسبوع المقبل بتلك المقرات بدءا من الساعة العاشرة صباحا.

الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظائف

أن يكون المتقدمات من الإناث فقـــط

القدرة على العمل الميداني (outdoor)

مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط

وتقيم بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها

السن من 18 إلى 35 سنة

مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا

إجازة أسبوعية يومى الجمعة والسبت، كما يمكن التسجيل للحصول على تلك الوظائف من خلال الدخول هنا.