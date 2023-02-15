رابط التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة.. للإناث فقط برواتب مجزية

منذ الإعلان عن فرص العمل أمس، بدأ البحث عن رابط وظائف وزارة القوى العاملة للتقديم والحصول على المميزات، التي أعلنتها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، حيث أن الراتب جاء محفزا، فضلا عن الامتيازات التي سيحصل عليها المتقدم.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 100 فرصة عمل للفتيات في مناطق مختلفة بالإسكندرية براتب 4000 جنيه، وتنشر «الوطن»، كل التفاصيل ورابط وظائف وزارة القوى العاملة، وهي كالتالي:

رابط وظائف وزارة القوى العاملة

ويمكن للمتقدمين الدخول إلى رابط وظائف وزارة القوى العاملة للتقديم على الوظائف المتاحة في محافظة الإسكندرية، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حيث يمكن التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة من خلال الضغط هــــنا.

كما يمكن التقديم على الوظائف المعلن عنها بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، من خلال الذهاب إلى مقرات فروع المؤسسة الآتية:

فرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصيه الشارع كوبري مشاه محرم بك ومطعم بن الحلال غيط الصعيدي (برج السعد).

فرع فلمنج ومقره 17 شارع بن النديم ناصيه شارع محمد فريد برج باراديس أعلى كارفور بولكلي الدور الثاني.

فرع فيكتوريا الموجود في 394 ش مصطفي كامل ميدان الساعة برج العربي أمام مرور الساعة أعلى عصير أبو عمر الدور الثاني.

فرع المندرة شارع الـ30 الجديد من شارع 45 برج بانوراما أمام مسجد الفتح وكافيه باب الخلق الدور الأول علوي.

فرع العجمي شارع إسكندرية مطروح أبو يوسف بجوار شركة ليسيكو للسيراميك، وأمام شارع الزهور وشركه الغاز.

ويمكن التقديم خلال الأسبوع المقبل بتلك المقرات، بدءا من الساعة العاشرة صباحا.

وظائف وزارة القوى العاملة وجاءت وظائف وزارة القوى العاملة في محافظة الإسكندرية وشروطها وكيفية التقديم لها كما يلي:

يمكن شغل وظائف وزارة القوى العاملة في محافظة الإسكندرية في فروع المؤسسة الموجودة في المندرة ومحرم بيك وفلمنج و فيكتوريا والعجمي.

مميزات وشروط الحصول على الوظائف

الراتب 4000 جنيه بالإضافة إلى حوافز وبدلات.

تأمين صحي واجتماعي.

فرص للترقي

وثيقة تأمين على الحياة

أن يكون المتقدمات من الإناث فقـــط.

القدرة على العمل الميداني.

مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

أن تكون المتقدمة مقيمة بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها.

السن من 18 إلى 35 سنة

إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.