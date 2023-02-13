بوابة تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2023.. اعرف خطوات التظلم

قبل انطلاق صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، يوم الأربعاء المقبل، لأكثر من 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن مستفيد، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، أنه تم إتاحة تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2023، من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

طرق تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2023

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2023، من خلال إتباع ما يلي:

- الدخول على لينك شكاوى تكافل وكرامة، من خلال موقع وزارة التضامن المرفق هنا.

- اختيار المستعلم برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ثم إدخال رقمه القومي المكون من 14 رقمًا.

- بعد أن تظهر بيانات البطاقة الخاصة به، يختار تسجيل شكوى.

أنواع شكاوى تكافل وكرامة 2023

- يتم اختيار نوع الشكوى، ضمن قائمة الشكاوى المدرجة على موقع الوزارة، ويختار المستعلم بين تلك الشكاوى: «إهمال أو معاملة سيئة من موظفي مكتب البريد، شكاوى الرقم السري، سوء خدمات الخط الساخن، إيقاف أو تجميد بطاقة، شكاوى تتعلق بالرصيد، شكاوى بطاقة الصرف، طلب رشوة أو ابتزاز موظفي الشؤون، سوء خدمات موظفي الشؤون».

وأشارت «التضامن» إلى أنه يظهر للمستعلم عن تكافل وكرامة أيضًا، شكوى خطأ بالرقم القومي المسجل على بطاقة الصرف، وشكوى طلب تعديل بيانات الأسرة، أو خطأ بالاسم المسجل على بطاقة الصرف.