بدء صرف «تكافل وكرامة» شهر فبراير 2023 لأكثر من 5 ملايين أسرة اليوم

يبدأ مستفيدو «تكافل وكرامة» اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 في صرف الدعم النقدى لشهر فبراير 2023، وذلك لنحو 5.2 مليون أسرة، والتى تضم 22 مليون مستفيد، لتوضح وزارة التضامن الاجتماعي أن التقدم لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» يكون فى الوحدة الاجتماعية الأقرب لمحل سكن المواطن، بالمجان دون دفع أى مبالغ مالية.

قيمة دعم تكافل وكرامة شهريا

ولفتت «التضامن» في تقرير لها، إلى أن قيمة تكافل وكرامة يكون شهريا 500 جنيه للأسرة المستفيدة من برنامج تكافل، و450 جنيهًا شهريا لمستفيدى كرامة من المسنين، و450 لمستفيدى كرامة من ذوى الهمم، كما يتم صرف 350 جنيهًا للأيتام المستفيدين من الدعم النقدى كرامة.

مستندات التقدم للحصول على «تكافل وكرامة»

وأوضحت التضامن أنه يتم التقدم للوحدة الاجتماعية للانضمام لمستفيدي تكافل وكرامة وتجهيز المستندات التالية:

- تقديم صور بطاقة الرقم القومى شرط أن تكون سارية وأن تكون على العنوان الحالى للأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة .

- تقديم قسيمة الزواج أو الطلاق.

- تقديم صور شهادة الميلاد الكمبيوتر لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

- مستند قيد طالب بالنسبة للمقيدين بالجامعة .

- إحضار صورة بطاقة التموين.

- تجهيز قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية للحصول على دعم كرامة إذا كان المتقدم مريضا بمرض مزمن أو من ذوى الهمم.