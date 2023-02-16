وزارة التربية والتعليم تتيح الكتب الإلكترونية لجميع المراحل التعليمية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتب الإلكترونية لجميع المراحل التعليمية «رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والثانوية» على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الإلكتروني.

تحميل الكتب الإلكترونية من على موقع وزارة التربية والتعليم

ويستطيع الطلاب بجميع الصفوف بالمراحل التعليمية، تحميل الكتب الإلكترونية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، من على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اختيار المنصات التعليمية.

- الضغط على بوابة التعليم الإلكتروني.

- الدخول على منصة التعليم الإلكتروني.

- اختيار الدائرة التي تحدد المرحلة المطلوب تحميل الكتب الخاصة بها «رياض أطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية».

روابط تحميل الكتب الإلكترونية لجميع المراحل

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، روابط لتحميل الكتب الإلكترونية لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:-

- رابط تحميل الكتب الإلكترونية لمرحلة رياض الأطفال لجميع المواد الدراسية ( KG1 وKG2).

- رابط تحميل الكتب الإلكترونية المرحلة الابتدائية لجميع المواد الدراسية لكافة الصفوف (الأولي والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة).

- رابط تحميل الكتب الإلكترونية المرحلة الإعدادية لجميع المواد الدراسية لكافة الصفوف (الأولي والثانية والثالثة).

- رابط تحميل الكتب الإلكترونية المرحلة الثانوية لجميع المواد الدراسية (الأولي والثانية والثالثة).